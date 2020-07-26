    3
    Новости

    «Мне страшно, Морти. Я вижу конец» — отрывок из пятого сезона «Рика и Морти»

    26 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    26.07.2020
    359
    0 минут на чтение
    «Мне страшно, Морти. Я вижу конец» — отрывок из пятого сезона «Рика и Морти»

    Adult Swim в рамках онлайн-трансляции представил черновой отрывок из пятого сезона «Рика и Морти».

    В ролике Морти спасает раненого Рика от космического чудища с щупальцами, договаривается с Джессикой о свидании и возвращается на Землю, после чего космический корабль героев оказываются посреди океана. На этом их беды не кончаются, поскольку там они сталкиваются с врагом Рика — Нимбусом.

    Команда сценаристов закончила работать над пятым сезоном «Рика и Морти» и приступила к шестому. Увы, пока неизвестно, когда выйдет продолжение мультсериала.

    Читайте также

    Почему Хокинг предсказывает конец света? 7

    «Рик и Морти» с точки зрения науки

     Дарья Буданова |  10.10.2017 |  10 088

    Что говорят учёные насчёт портальной пушки, теории мультивселенной, мышечной памяти и химической реакции, вызывающей любовь.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Филип Дик, которого вы не знаете 5
    0
    5836
    Филип Дик, которого вы не знаете

    Многие работы Дика смелы и оригинальны, но подчас не очень известны. Именно о таких книгах и пойдёт речь.

    Аниме «Япония тонет 2020»: катастрофа как психоанализ нации 7
    0
    66084
    Япония тонет! Аниме «Japan Sinks 2020»: катастрофа как психоанализ нации

    Несмотря на размах разрушений, сериал, отчасти основанный на классическом романе «Гибель Дракона», полон оптимизма

    Мир без суши: если бы Земля была покрыта океаном 3
    0
    67816
    Если бы Земля была покрыта водой

    Что, если бы планета оказалась полностью во власти океана и его обитателей?

    Читаем книгу: Роберт Джордан «Дракон возрождённый» в новой редакции 1
    0
    119369
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Дракон возрождённый» в новой редакции

    Новая версия перевода, созданная при участии фанатов.

    Книжные новинки 2020: ужасы, мистика, странная фантастика и магический реализм 1
    0
    130474
    Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»: хоррор про человеческую жестокость, одиночество и призраков

    Добротный хоррор, сочетающий реалистичные ужасы со сверхъестественными.

    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее 2
    0
    201466
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

    Милое, но очень стандартное аниме, в котором интереснее следить не за романтической историей главных героев, а за их противником.

    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось! 7
    0
    188778
    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось!

    Как изменились герои романа? Что осталось от его философии? И как напугать сексом поколение «Тиндера»?

    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата 14
    0
    265329
    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата

    Харлок — один из самых известных героев аниме. Но, возможно, и один из самых неизвестных…

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить