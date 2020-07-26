«Мне страшно, Морти. Я вижу конец» — отрывок из пятого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim в рамках онлайн-трансляции представил черновой отрывок из пятого сезона «Рика и Морти».

В ролике Морти спасает раненого Рика от космического чудища с щупальцами, договаривается с Джессикой о свидании и возвращается на Землю, после чего космический корабль героев оказываются посреди океана. На этом их беды не кончаются, поскольку там они сталкиваются с врагом Рика — Нимбусом.

Команда сценаристов закончила работать над пятым сезоном «Рика и Морти» и приступила к шестому. Увы, пока неизвестно, когда выйдет продолжение мультсериала.