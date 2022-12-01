Молодой археолог в трейлере пятой части «Индианы Джонса»

Disney показал первый трейлер пятого фильм про Индиану Джонса. В ролике можно различить не только новых персонажей, но и омоложенного Харрисона Форда. Картина получила подзаголовок «Циферблат судьбы».

Картина Джеймса Мэнголда («Логан», «Форд против Феррари») охватит два временных промежутка. Начало покажет флэшбек с молодым Джонсом, а основное действие будет разворачиваться в настоящем, когда Форд уже стал преподавателем.

В фильме появятся Фиби Уоллер-Бридж (исполнила роль крестницы Индианы) и Мадс Миккельсен (сыграл главного злодея).

Постер

В прокат картину выпустят 30 июня 2023 года.