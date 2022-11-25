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    Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса»

    25 ноября 2022
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    25.11.2022
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    В сети начинают появляться кадры из грядущего приключенческого боевика «Индиана Джонс 5» — подзаголовок картины по-прежнему не раскрывают.

    На кадрах много Фиби Уоллер-Бридж, которая исполнит в картине главную женскую роль. Она сыграет Хелену, крестницу Индианы.

    Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 7 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 6 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 5 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 4 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 3 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 2

    Кроме того, показали и антагонистов, которых сыграли Мадс Миккельсен и Бойд Холбрук.

    Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 1 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 9 Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса» 8

    Ранее Empire рассказал, что в начале фильма зрителей ждёт эпизод с омоложенным персонажем Форда. Авторы картины хотели вернуться в 1944-й, чтобы показать очень молодого героя. События развернутся в нацистском замке.

    Постановщиком впервые в серии выступил не Стивен Спилберг,  Джеймс Мэнголд («Форд против Феррари», «Логан»).

    Фильм запланирован на июнь 2023-го.

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