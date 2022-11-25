Фото: кадры из пятой части «Индианы Джонса»

В сети начинают появляться кадры из грядущего приключенческого боевика «Индиана Джонс 5» — подзаголовок картины по-прежнему не раскрывают.
На кадрах много Фиби Уоллер-Бридж, которая исполнит в картине главную женскую роль. Она сыграет Хелену, крестницу Индианы.
Кроме того, показали и антагонистов, которых сыграли Мадс Миккельсен и Бойд Холбрук.
Ранее Empire рассказал, что в начале фильма зрителей ждёт эпизод с омоложенным персонажем Форда. Авторы картины хотели вернуться в 1944-й, чтобы показать очень молодого героя. События развернутся в нацистском замке.
Постановщиком впервые в серии выступил не Стивен Спилберг, Джеймс Мэнголд («Форд против Феррари», «Логан»).
Фильм запланирован на июнь 2023-го.
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