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    Новости

    Мультфильм «Эмбер» от режиссера «Клауса» не выйдет на Netflix

    20 декабря 2022
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    20.12.2022
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    Мультфильм

    По данным издания Deadline, мультфильм «Эмбер» от режиссера «Клауса» Серджо Паблосса не выйдет на Netflix.

    Источники сообщают, что это решение принято не из финансовых соображений. Ситуация возникла из-за творческих разногласий, и теперь SPA Studios будет искать новую площадку для выпуска своего проекта.

    В центре сюжета «Эмбер» юная девушка Дикика, которая должна успеть добраться до вулкана и найти драгоценную искру огня, чтобы спасти свое племя.

    Когда и где теперь состоится премьера анимационного фильма, неизвестно.

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