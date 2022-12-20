Мультфильм «Эмбер» от режиссера «Клауса» не выйдет на Netflix

По данным издания Deadline, мультфильм «Эмбер» от режиссера «Клауса» Серджо Паблосса не выйдет на Netflix.

Источники сообщают, что это решение принято не из финансовых соображений. Ситуация возникла из-за творческих разногласий, и теперь SPA Studios будет искать новую площадку для выпуска своего проекта.

В центре сюжета «Эмбер» юная девушка Дикика, которая должна успеть добраться до вулкана и найти драгоценную искру огня, чтобы спасти свое племя.

Когда и где теперь состоится премьера анимационного фильма, неизвестно.