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    Новости

    Мультфильм «Песнь моря» снова покажут в кинотеатрах

    23 ноября 2022
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    23.11.2022
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    0 минут на чтение
    Мультфильм «Песнь моря» снова покажут в кинотеатрах

    Кинокомпании Capella Film и «Иноекино» снова покажут в кинотеатрах мультфильм «Песнь моря» Томма Мура и студии Cartoon Saloon. Это вторая картина из условной ирландской трилогии, куда также входят «Тайна Келлс» и «Легенда о волках».

    «Песнь моря» — пропитанное ирландским фольклором путешествие брата и сестры по исчезающему миру древних сказаний и магии. Вдохновляясь собственными детством и семьей, а также легендами о мифических людях-тюленях, режиссер Томм Мур создает на экране красочную историю о важности наследия, гармонии с природой и горе от утраты близкого. Мур не просто исследует родную для него кельтскую культуру, но стремится сделать ее доступной для зрителей разных стран и поколений за счет универсальных тем и мотивов — и в этом он близок своему кумиру Хаяо Миядзаки.

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    Мультфильм «Песнь моря» снова покажут в кинотеатрах 1

    Мультфильм станет настоящим новогодним подарком — он выйдет 22 декабря.

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     Екатерина Пташкина |  29.09.2015

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