Мультфильм «Песнь моря» снова покажут в кинотеатрах

Кинокомпании Capella Film и «Иноекино» снова покажут в кинотеатрах мультфильм «Песнь моря» Томма Мура и студии Cartoon Saloon. Это вторая картина из условной ирландской трилогии, куда также входят «Тайна Келлс» и «Легенда о волках».

«Песнь моря» — пропитанное ирландским фольклором путешествие брата и сестры по исчезающему миру древних сказаний и магии. Вдохновляясь собственными детством и семьей, а также легендами о мифических людях-тюленях, режиссер Томм Мур создает на экране красочную историю о важности наследия, гармонии с природой и горе от утраты близкого. Мур не просто исследует родную для него кельтскую культуру, но стремится сделать ее доступной для зрителей разных стран и поколений за счет универсальных тем и мотивов — и в этом он близок своему кумиру Хаяо Миядзаки.