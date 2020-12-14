Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney

Ирландия, XVII век, период правления Кромвеля. Робин — дочка человека с говорящей фамилией Гудфеллоу: он английский охотник на волков, которого лорд-протектор вызвал в Ирландию для поимки диких зверей, мешающих жизни горожан. Дерзкой решительной пацанке не нравится, что из неё пытаются сделать богомолку-судомойку и что папа запрещает ей охотиться на волков вместе с ним. Как-то раз Робин нарушает его запрет и сталкивается с дикой лесной девочкой Мэб, которая умеет превращаться в волчицу и возглавляет волков этого загадочного леса…

Wolfwalkers Жанр: историческое фэнтези Режиссёры: Томм Мур, Росс Стюарт Сценарист: Уилл Коллинз Премьера: 11 декабря 2020 Похоже на: «Тайна Келлс» • «Песнь моря»

Говоря о мультфильмах студии Cartoon Saloon «Тайна Келлс» и «Песнь моря», обычно вспоминают лишь режиссёра Томма Мура и вечно забывают о его соавторах. Ещё с «Тайны Келлс» с ним работает прекрасный художник-постановщик и сорежиссёр Росс Стюарт, опытный не только в анимации, но ещё и в книжной иллюстрации, — и это особенно заметно в «Легенде о волках». Важную роль в создании картин Мура сыграл и сценарист Уилл Коллинз, который до них писал сценарий к неплохому и сугубо ирландскому фильму «Мои братья», а с анимацией, кажется, не работал вовсе.

Ни тот, ни другой не были известны до работы с Муром, но их вклад важен. Стиль Стюарта великолепно сочетается с эстетикой режиссёра, а Коллинз привносит душевность в схематические образы персонажей (и явно очень любит тему семьи, как и сам Мур). Не об этом ли мечтает каждый кинематографист — о профессиональной команде единомышленников, горящих той же идеей, что и он сам?

Предыдущие работы Томма Мура были громкими и значимыми, но ни одна не была настолько масштабной — не только в сюжетном плане (об этом позже), но и в медийном. «Тайна Келлс» появилась неожиданно и заставила всех говорить о гении, взявшемся ниоткуда; разумеется, это не так, но до «Тайны Келлс» Мур не был известен. «Песнь моря» была охотнее принята анимационной критикой (правда, сборы оказались далеко не фантастическими), но её появление тоже не предварялось сильной шумихой.

В случае с «Легендой о волках» всё совсем не так — благодаря поддержке Apple. Ещё в 2017 году появилась информация о готовящемся фильме, а в 2018-м, когда Apple приобрела на него права, работа над проектом довольно неплохо освещалась. Мур, Стюарт и Коллинз очень сдержанно давали интервью, но куда больше людей за гораздо больший срок, чем обычно, получили представление о грядущей премьере.

Надо полагать, старания Apple окупятся. Стриминговый прокат — лучший вариант для мультфильмов такого рода, которые, к сожалению, на экранах кинотеатров не способны конкурировать с более массовым кино. Да, иногда даже онлайн-платформы бессильны (минута молчания в память о «Тёмном Кристалле: Эпохе сопротивления»), но для многих авторских мультфильмов они могут стать спасением.

Хотя даже немного жаль, что «Легенду о волках» не увидеть на больших экранах, если вы не на фестивале в Торонто. Детализация и масштабы фильма просто поразительны, от картинки невозможно отвести глаз. Рисунок Стюарта напоминает богатые иллюстрации к современным детским книгам и средневековую живопись. В нём сочетаются кадры с непредсказуемой анимационной перспективой и невероятной динамикой — и кадры без перспективы вовсе, зато с обилием планов, на каждом из которых — своё изображение.

Заметно, что у каждого слоя своя структура и сложно поставленное движение объектов. Поэтому в отдельных случаях кадры выглядят как масштабные средневековые алтари, где в каждом сегменте происходит своё движение и разворачивается самостоятельный сюжет. Впечатление божественное, особенно когда понимаешь, что при работе компьютер почти не использовался, всё рисовалось вручную.

А поразительная работа с персонажами, особенно с животными? В некоторых школах-студиях учат, что движение каждого животного базируется только на пяти вариациях. Мур уничтожает это идиотское правило своими волками, показывая, что даже животные одного вида движутся совсем не одинаково. А цвета? Прекрасная работа с пятном в отдельных монохромных кадрах? Анимации «Легенды о волках» можно посвятить целую статью. Но в кои-то веки сюжет у Мура не менее грандиозен, чем его воплощение.

Томм Мур творит европейский Disney. Стоит уточнить: Disney девяностых, его Ренессанс, когда исторические сюжеты сочетались с простой историей волевого подростка, который ругается с консервативным, но добрым папой и жаждет чего-то большего. Удивительно, насколько сюжеты Мура тривиальны: это всё та же история про поиск самовыражения и семьи, какую Disney и Pixar выкатывают на экраны раз за разом с минимальными изменениями. Горящие и жаждущие чего-то большего дети сталкиваются с другими детьми, волшебными и куда более интересными, чем они сами, и через них обретают семью, вот и всё.

Ценность «Легенды о волках» в том, что эта заезженная история не выглядит надоевшей, а её эмоциональные моменты — вторичными и неискренними, хотя структурно они повторяют пресловутый «путь героя». Вероятно, именно в этом заслуга Уилла Коллинза: в снятой без него «Тайне Келлс» Брендан, хоть и был милый, сильно проигрывал Эйшлин в характерности и внутренней интересности, но уже в «Песне моря» оба ребёнка выглядели и звучали куда более живо, естественно и трогательно. В Wolfwalkers же девочки кажутся одинаково классными. К тому же Коллинз отлично умеет писать злодеев — настоящих, диснеевских, пусть очевидных, но сочных, ярких и с внятной мотивацией. Лорд-протектор вышел попроще, чем Маха из «Песни моря», но он заряжен почти шекспировским пафосом настоящих больших злодеев — явных негодяев с непростой душевной жизнью.

Но главное даже не это, а любимая и центральная тема Томма Мура — смерть волшебной Ирландии.

Все фильмы Мура посвящены уходу или смерти фаэ, которые у него не просто феи — они куда глубже: это буквальное воплощение магии. Многие персонажи муровских фильмов носят имена с прозрачнейшими отсылками к ирландскому фольклору — и Пангур-Бан, и Мэб, и Мерлин. В «Тайне Келлс» Эйшлин вынуждена отступить перед пришедшим христианством; в «Песни моря» селки уходит в море, а её дочь становится обычным человеком; в «Легенде о волках» магию заставляют потесниться.

Тут затронуто много аспектов: лицемерный протестантизм против буйного язычества, маскулинность против хаотической феминности, технический прогресс против близости к природе. Позицию Томма Мура можно назвать ретроградной, но это определённо позиция, которую он последовательно отстаивает. Можно, наверное, считать «Легенду о волках» более позитивным взглядом на историю Ирландии, чем прежде: магия в этот раз не умирает, а… впрочем, нужны ли вам спойлеры?