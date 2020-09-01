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    Новости

    Мультсериал «Первобытный» Геннди Тартаковского вернётся 4 октября

    1 сентября 2020
    Кот-император
    01.09.2020
    3357
    0 минут на чтение
    Мультсериал «Первобытный» Геннди Тартаковского вернётся 4 октября 1

    Adult Swim наконец-то объявил даты возвращения мультсериала «Первобытный» Геннди Тартаковского — новые пять эпизодов начнут показывать с 4 октября.

    Шоу от автора «Самурая Джека» стартовало прошлой осенью. Сперва канал показал пять серий, а потом сериал ушёл на перерыв, пока весной внезапно AS не выпустил на карантине ещё один эпизод — из второй половины сезона.

    Кроме того, шоу продлили на второй сезон, в нём планируется 10 серий.

    «Первобытный» — взрослый мультсериал, который рассказывает о судьбе первобытного мужчины по прозвищу Копьё. Вместе с динозавром Клык они спасаются от хищников, непогоды и других опасностей первобытного мира. Отличительная особенность — вдобавок к узнаваемому рисунку — отсутствие диалогов.

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     Марина Беляева |  15.11.2019

    Вдумчивый и медитативный сериал о всаднике на динозавре, включающий такие необходимые для просветления элементы, как ультранасилие и звериный рёв.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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