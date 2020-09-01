Мультсериал «Первобытный» Геннди Тартаковского вернётся 4 октября

Adult Swim наконец-то объявил даты возвращения мультсериала «Первобытный» Геннди Тартаковского — новые пять эпизодов начнут показывать с 4 октября.
Шоу от автора «Самурая Джека» стартовало прошлой осенью. Сперва канал показал пять серий, а потом сериал ушёл на перерыв, пока весной внезапно AS не выпустил на карантине ещё один эпизод — из второй половины сезона.
Кроме того, шоу продлили на второй сезон, в нём планируется 10 серий.
«Первобытный» — взрослый мультсериал, который рассказывает о судьбе первобытного мужчины по прозвищу Копьё. Вместе с динозавром Клык они спасаются от хищников, непогоды и других опасностей первобытного мира. Отличительная особенность — вдобавок к узнаваемому рисунку — отсутствие диалогов.
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