«Мы работаем на психопата» — трейлер сериала «Консультант»

Amazon опубликовал трейлер сериала «Консультант» со звездой «Бесславных ублюдков» Кристофом Вальцем в главной роли.
В основу лег одноименный роман Бентли Литтла. Шоураннер Тони Басгэллоп называет адаптацию черной комедией с элементами триллера.
По сюжету директор студии CompWare, занимающейся разработкой мобильных игр, находят мертвым, а руководить компанией начинает деспотичный бизнес-консультант Регус Патофф.
Премьера состоится 24 февраля. Всего в сериале будет 8 эпизодов.
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