«Мы считаем, ваша семья проклята»: трейлер третьей части «Заклятия»

Warner Bros. опубликовала трейлер третьей части «Заклятия», в которой Патрик Уилсон и Вера Фармига вернутся к образам четы экстрасенсов Уорренов.
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Третий фильм, как и остальные части серии, основан на реальных событиях. Уоррены действительно существовали и якобы занимались экзорцизмом, и третий фильм расскажет одну из их историй. В основе картины — история подозреваемого в убийстве, который в качестве защиты заявил, что действовал по воле демона.
Режиссёр — Майкл Чавес («Проклятие плачущей»). В фильме также снимались Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук и Джулиан Хиллиард.
Всего в рамках франшизы вышло шесть фильмов, этот седьмой. Это две части «Заклятия», «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Проклятие монахини» и «Проклятие Аннабель 3».
В российском прокате с 10 июня. А с 4 июня фильм можно будет посмотреть на HBO Max.
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