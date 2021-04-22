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    «Мы считаем, ваша семья проклята»: трейлер третьей части «Заклятия»

    22 апреля 2021
    Кот-император
    22.04.2021
    1048
    0 минут на чтение

    Warner Bros. опубликовала трейлер третьей части «Заклятия», в которой Патрик Уилсон и Вера Фармига вернутся к образам четы экстрасенсов Уорренов.

    Оригинал

    Дубляж

    Постер

    «Мы считаем, ваша семья проклята»: трейлер третьей части «Заклятия» 1

    Третий фильм, как и остальные части серии, основан на реальных событиях. Уоррены действительно существовали и якобы занимались экзорцизмом, и третий фильм расскажет одну из их историй. В основе картины — история подозреваемого в убийстве, который в качестве защиты заявил, что действовал по воле демона.

    Режиссёр — Майкл Чавес («Проклятие плачущей»). В фильме также снимались Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук и Джулиан Хиллиард.

    Всего в рамках франшизы вышло шесть фильмов, этот седьмой. Это две части «Заклятия»,  «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Проклятие монахини» и «Проклятие Аннабель 3».

    В российском прокате с 10 июня. А с 4 июня фильм можно будет посмотреть на HBO Max.

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    Кот-император
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