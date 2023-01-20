«Мыши-рокеры с Марса» вернутся с новым мультсериалом

Студия The Nacelle Company запустила в производство новый анимационный сериал во вселенной «Мышей-рокеров с Марса».
Прежде компания выпустила проекты вроде Down To Earth, The Movies That Made Us и The Toys That Made Us.
Помимо мультсериала The Nacelle Company планирует сделать серию игрушек и других товаров по франшизе.
В центре сюжета «Мышей-рокеров с Марса»… антропоморфные мыши-байкеры с Марса, которые из-за войны с враждебной расой были вынуждены бежать на Землю.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Восстание пылесосовВы правда хотите, чтобы домашнюю работу делала точная копия человека с разумом и эмоциями?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.