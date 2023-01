«Мыши-рокеры с Марса» вернутся с новым мультсериалом

Студия The Nacelle Company запустила в производство новый анимационный сериал во вселенной «Мышей-рокеров с Марса».

Прежде компания выпустила проекты вроде Down To Earth, The Movies That Made Us и The Toys That Made Us.

Помимо мультсериала The Nacelle Company планирует сделать серию игрушек и других товаров по франшизе.

В центре сюжета «Мышей-рокеров с Марса»… антропоморфные мыши-байкеры с Марса, которые из-за войны с враждебной расой были вынуждены бежать на Землю.