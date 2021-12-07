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    Новости

    На BUBBLE Comics Con появятся создатели «Внутри Лапенко»

    7 декабря 2021
    07.12.2021
    868
    0 минут на чтение
    На BUBBLE Comics Con появятся создатели «Внутри Лапенко»

    Организаторы BUBBLE Comics Con объявили, что на фестиваль приедут создатели веб-сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко и Алексей Смирнов.

    Те ответят на вопросы фанатов, а также расскажут о новом эпизоде «Убийство в Гнезде Фазана», который выйдет 27 декабря.

    Мероприятие пройдет с 18 по 19 декабря в павильоне №1 «Экспоцентра» в формате COVID-free. В нем примут участие авторы и художники комиксов СНГ. А еще ожидаются анонсы от самой Bubble Studios.

    Ранее стало известно, что специальным гостем BUBBLE Comics Con выступит звезда «Гарри Поттера» и сериала «Флжш» Том Фелтон.

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     Дмитрий Кинский |  25.11.2021

    Мероприятие пройдет в декабре.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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