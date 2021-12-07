На BUBBLE Comics Con появятся создатели «Внутри Лапенко»

Организаторы BUBBLE Comics Con объявили, что на фестиваль приедут создатели веб-сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко и Алексей Смирнов.

Те ответят на вопросы фанатов, а также расскажут о новом эпизоде «Убийство в Гнезде Фазана», который выйдет 27 декабря.

Мероприятие пройдет с 18 по 19 декабря в павильоне №1 «Экспоцентра» в формате COVID-free. В нем примут участие авторы и художники комиксов СНГ. А еще ожидаются анонсы от самой Bubble Studios.

Ранее стало известно, что специальным гостем BUBBLE Comics Con выступит звезда «Гарри Поттера» и сериала «Флжш» Том Фелтон.