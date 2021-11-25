Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон приедет на BUBBLE Comics Con

Организаторы BUBBLE Comics Con объявили, что на фестиваль в качестве специального гостя заглянет Том Фелтон.

Вы его можете знать в первую очередь по ролям Драко Малфоя во франшизе «Гарри Поттера» и

Актер выступит на сцене, ответит на вопросы, раздаст автографы и сделает фото с фанатами. А некоторые даже смогут лично пообщаться со звездой. Билеты на сессию будут продаваться отдельно и в ограниченном количестве.

BUBBLE Comics Con пройдет 18 и 19 декабря.