Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон приедет на BUBBLE Comics Con

Организаторы BUBBLE Comics Con объявили, что на фестиваль в качестве специального гостя заглянет Том Фелтон.
Вы его можете знать в первую очередь по ролям Драко Малфоя во франшизе «Гарри Поттера» и Джулиана Альберта в сериале «Флэш».
Актер выступит на сцене, ответит на вопросы, раздаст автографы и сделает фото с фанатами. А некоторые даже смогут лично пообщаться со звездой. Билеты на сессию будут продаваться отдельно и в ограниченном количестве.
BUBBLE Comics Con пройдет 18 и 19 декабря.
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