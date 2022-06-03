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    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ на хоррор-сценарии по Starfinder

    3 июня 2022
    03.06.2022
    297
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ на хоррор-сценарии по Starfinder

    На площадке CrowdRepublic наши коллеги из Hobby World открыли предзаказ на новые сценарии по фантастической настольной ролевой игре Starfinder.

    Всё начинается с космического курорта, в котором отдых оборачивается жутким кошмаром. Массовое помешательство становится очевидным, и только герои могут найти источник угрозы. И для этого придётся посетить неизвестную планету и даже побывать на Теневом плане!

    Что внутри?

    • три связанных приключения в жанре космического ужаса, они рассчитаны на персонажей 7 уровня, которые к финалу истории смогут достичь 13 уровня;
    • дополнительные опции для персонажей игроков;
    • описание новых противников: от робота-шахтёра до теневого гиганта;
    • параметры и схемы звездолётов;
    • советы по проведению хоррор-приключений в Starfinder;
    • сверхцели: перевод приключения Skitter Crash (его опубликуют в формате бесплатного PDF-файла) и заламинированное поле Giant Starship (участники получат его бесплатно).
    На CrowdRepublic открылся предзаказ на хоррор-сценарии по Starfinder 1

    Первый из трёх сценариев будет готов к сентябрю, остальные будут высылать каждые следующие два месяца. В рамках кампании можно заказать фирменные игральные кости, наборы фишек, серию приключений «Наперекор Вечному трону» с фишками, книгу «Инопланетный архив» (тоже с фишками) и игровые поля.

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