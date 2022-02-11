На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Предания Олимпа»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на выпуск комикса «Предания Олимпа» от издательства МИФ.

«Предания Олимпа» — романтическое и современное переосмысление древнегреческих мифов. Это крайне популярный комикс на площадке Webtoon, который был даже номинирован на премию Айснера.

Действие одного из самых известных древнегреческих мифов — «Похищение Персефоны» — переносится из античности в наши дни. Здесь, на этом новом Олимпе, на вечеринку к Зевсу собираются современные небожители: самоуверенный Аполлон, властная Гера, грозная Артемида и пугающе холодный Аид… Именно сюда попадает юная Персефона: воспитанная в мире смертных под гиперопекой матери, она совершенно не разбирается в жизни и не отличает хорошее от плохого. А ее красота и невинность немедленно привлекают к ней внимание сладострастных богов.

Примеры разворотов

МИФ планирует выпустить в первом томе эпизоды с 1 по 25. Всего в книге будет 364 страницы. Отправка запланирована на март.