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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Предания Олимпа»

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    330
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Предания Олимпа»

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на выпуск комикса «Предания Олимпа» от издательства МИФ.

    «Предания Олимпа» — романтическое и современное переосмысление древнегреческих мифов. Это крайне популярный комикс на площадке Webtoon, который был даже номинирован на премию Айснера.

    Действие одного из самых известных древнегреческих мифов — «Похищение Персефоны» — переносится из античности в наши дни. Здесь, на этом новом Олимпе, на вечеринку к Зевсу собираются современные небожители: самоуверенный Аполлон, властная Гера, грозная Артемида и пугающе холодный Аид…

    Именно сюда попадает юная Персефона: воспитанная в мире смертных под гиперопекой матери, она совершенно не разбирается в жизни и не отличает хорошее от плохого. А ее красота и невинность немедленно привлекают к ней внимание сладострастных богов.

    Примеры разворотов

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    МИФ планирует выпустить в первом томе эпизоды с 1 по 25. Всего в книге будет 364 страницы. Отправка запланирована на март.

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