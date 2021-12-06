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    Новости

    На Луне нашли то ли «загадочную хижину», то ли большой валун

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    986
    0 минут на чтение

    Китайский луноход «Юйту-2» запечатлел на поверхности Луны неизвестный объект квадратной формы, который издалека напоминает «загадочную хижину».

    Скорее всего, это просто валун, который выбило ударом метеорита, но ученые все равно заинтересовались им.

    Теперь аппарат направляется к этому объекту, чтобы изучить его поподробнее. Исследователи ради этого даже изменили программу лунохода.

    Правда, добраться до него получится только через несколько месяцев, так как луноход едет со скорость 80-90 сантиметров в сутки.

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