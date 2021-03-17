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    Новости

    На МКС обнаружили неизвестные микробы. Но не спешите паниковать!

    17 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    17.03.2021
    801
    0 минут на чтение
    На МКС обнаружили неизвестные микробы 1

    Индийские и американские исследователи обнаружили на пробах, взятых несколько лет назад с Международной космической станции, новые штаммы бактерий.

    Звучит как затравка космического хоррора, но на самом деле находка может оказаться полезной для будущих миссий к другим планетам.

    Исследователи из JPL заявили, что эти штаммы могут обладать «биотехнологически полезными генетическими детерминантами» для выращивания культур в космосе.

    Пробы содержат четыре штамма бактерий, которые принадлежат к семейству микроорганизмов, обитающих в почве и пресной воде. Они важны для роста и развития растений, поскольку выполняют функцию защиты от патогенных микробов. Ученые предполагают, что бактерии появились на борту МКС в связи с экспериментами по выращиванию растений.

    Один из них принадлежит к виду Methylorubrum rhodesianum, а остальные три науке еще не известны. Пока что их обозначают IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

    На МКС обнаружили неизвестные микробы

    Позже их могут назвать в честь индийского специалиста по биоразнообразию Аджмала Хана — Methylobacterium ajmalii.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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