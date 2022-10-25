На Netflix стартовал «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо»

На Netflix стартовал один из самых ожидаемых сериалов года — антология «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо». Для этого шоу Дель Торо позвал знакомых режиссёров и кинематографистов: Паноса Косматоса («Мэнди»), Гильермо Наварро (оператор «Лабиринта фавна», режиссёр «Ганнибала»), Кэтрин Хардвик («Сумерки») и Винченцо Натали («Куб»). Каждый снял эпизод по тому или иному сценарию, а некоторые экранизировали культовые рассказы Говарда Лавкрафта.

Онлайн-кинотеатр не стал выпускать все эпизоды разом. Вместо этого празднование Хэллоуина растянулось на четыре дня — каждый день будут открываться по две серии.

На сервисе доступны русские субтитры.