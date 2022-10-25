На Netflix стартовал «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо»

На Netflix стартовал один из самых ожидаемых сериалов года — антология «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо». Для этого шоу Дель Торо позвал знакомых режиссёров и кинематографистов: Паноса Косматоса («Мэнди»), Гильермо Наварро (оператор «Лабиринта фавна», режиссёр «Ганнибала»), Кэтрин Хардвик («Сумерки») и Винченцо Натали («Куб»). Каждый снял эпизод по тому или иному сценарию, а некоторые экранизировали культовые рассказы Говарда Лавкрафта.
Онлайн-кинотеатр не стал выпускать все эпизоды разом. Вместо этого празднование Хэллоуина растянулось на четыре дня — каждый день будут открываться по две серии.
На сервисе доступны русские субтитры.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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