    3
    Новости

    На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы»

    17 ноября 2022
    Avatar photo
    17.11.2022
    628
    0 минут на чтение
    На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы»

    На Netflix состоялся релиз одного из самых ожидаемых мистических сериалов года — «1899» от создателей немецкой хронофантастики «Тьма».

    На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 1

    На сервисе доступны русские субтитры.

    Действие шоу разворачивается в 1899 году на корабле с мигрантами, который следует из Европы в Нью-Йорк. Разношерстной команде пассажиров предстоит столкнуться с загадочными и аномальными событиями.

    Ранее Netflix представил постеры сериала, которые раскрыли название каждой серии:

    1. The Ship (Корабль)
    2. The Boy (Мальчик)
    3. The Fog (Туман)
    4. The Fight (Сражение)
    5. The Calling (Зов)
    6. The Pyramid (Пирамида)
    7. The Storm (Шторм)
    8. The Key (Ключ)
    На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 2 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 3 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 5 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 4 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 6 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 7 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 8 На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы» 9

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым 4
    0
    10198
    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым, директором студии Magic Factory

    Почему именитые аниматоры не задерживались на проекте долго, почему в России есть проблема с анимацией motion capture, а ещё как применить средства выразительности игрового кино в анимации.

    Фэнтези с повествованием от первого лица 5
    0
    48216
    Фэнтези с повествованием от первого лица

    Пять книг с колоритными и запоминающимися героями-рассказчиками

    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну
    0
    56080
    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну

    В этом фрагменте из главы про волшебных созданий рассказывается про удивительных духов-прислужников и духов-хранителей. Почитайте, как змей, спиридуш и стафия охраняют дома.

    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    191877
    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    Хочешь расстроить родителей — стань писателем

    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди
    0
    107069
    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди

    Без спойлеров делимся впечатлениями

    8 Futoku no Guild
    0
    169605
    Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 3
    0
    211517
    Марта Уэллс «Змеиное море». В поисках места под солнцем

    Фэнтезийные приключения воздушного народа.

    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники 9
    0
    265657
    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники

    Реквием по Чёрной Пантере, корейская резня и подростковое фэнтези от автора «Стиляг».

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить