На Netflix состоялся релиз одного из самых ожидаемых мистических сериалов года — «1899» от создателей немецкой хронофантастики «Тьма».
На сервисе доступны русские субтитры.
Действие шоу разворачивается в 1899 году на корабле с мигрантами, который следует из Европы в Нью-Йорк. Разношерстной команде пассажиров предстоит столкнуться с загадочными и аномальными событиями.
Ранее Netflix представил постеры сериала, которые раскрыли название каждой серии:
- The Ship (Корабль)
- The Boy (Мальчик)
- The Fog (Туман)
- The Fight (Сражение)
- The Calling (Зов)
- The Pyramid (Пирамида)
- The Storm (Шторм)
- The Key (Ключ)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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