На Netflix вышел мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы»

На Netflix состоялся релиз одного из самых ожидаемых мистических сериалов года — «1899» от создателей немецкой хронофантастики «Тьма».

На сервисе доступны русские субтитры.

Действие шоу разворачивается в 1899 году на корабле с мигрантами, который следует из Европы в Нью-Йорк. Разношерстной команде пассажиров предстоит столкнуться с загадочными и аномальными событиями.

Ранее Netflix представил постеры сериала, которые раскрыли название каждой серии: