На съемках «Игры престолов» Ханну Уэддингем привязали к столу на 10 часов

Ханна Уэддингем, исполнившая роль септы Юнеллы в «Игре престолов», в одном из интервью рассказала о довольно жестких условиях на съемочной площадке сериала.
Помните, как Серсея приковала героиню к столу в качестве мести в конце шестого сезона? Так вот актрису реально привязали — на 10 часов!
Меня привязали к деревянному столу большими ремнями на 10 часов. И это определенно был худший день в моей жизни, если не считать роды. Лине Хиде было очень неловко все это время лить мне на лицо жидкость, а я была вне себя от ярости.
По словам Ханны, в такие моменты важно определиться, стоит ли идти на такие жертвы, или лучше отказаться.
Самое смешное, что после того, как мы закончили снимать эту сцену целый день, люди вроде режиссера Мигеля Сапочника проходили мимо с чашкой кофе и бутербродом и спрашивали: «Привет, дорогая, с тобой все в порядке?» И я думала: «Ну, не совсем».
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Подробностей пока мало.
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