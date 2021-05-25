На съемках «Игры престолов» Ханну Уэддингем привязали к столу на 10 часов

Ханна Уэддингем, исполнившая роль септы Юнеллы в «Игре престолов», в одном из интервью рассказала о довольно жестких условиях на съемочной площадке сериала.

Помните, как Серсея приковала героиню к столу в качестве мести в конце шестого сезона? Так вот актрису реально привязали — на 10 часов!

Меня привязали к деревянному столу большими ремнями на 10 часов. И это определенно был худший день в моей жизни, если не считать роды. Лине Хиде было очень неловко все это время лить мне на лицо жидкость, а я была вне себя от ярости.

По словам Ханны, в такие моменты важно определиться, стоит ли идти на такие жертвы, или лучше отказаться.