«Найди нашего ребёнка»: трейлер фантастического триллера «Доктор Брейн»

Apple TV+ представил трейлер фантастического психологического триллер «Доктор Брейн» по одноимённому корейскому веб-комиксу.

Мини-сериал написал и поставил Ким Джи Ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), а главную роль сыграл звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн.

Действие разворачивается вокруг блестящего учёного, который изучает возможности человеческого мозга. Однажды герой переживает страшную трагедию. И теперь с помощью специальной технологии он пытается выяснить, что же случилось с его семьёй. А для этого он проводит сеансы «нейросинхронизации» с мёртвыми.

Производством сериала занималась корейская студия Bound Entertainment, а также студии Kakao Entertainment, Studiplex и Dark Circle Pictures.

Премьера намечена на 4 ноября.