«Найди нашего ребёнка»: трейлер фантастического триллера «Доктор Брейн»

Apple TV+ представил трейлер фантастического психологического триллер «Доктор Брейн» по одноимённому корейскому веб-комиксу.
Мини-сериал написал и поставил Ким Джи Ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), а главную роль сыграл звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн.
Действие разворачивается вокруг блестящего учёного, который изучает возможности человеческого мозга. Однажды герой переживает страшную трагедию. И теперь с помощью специальной технологии он пытается выяснить, что же случилось с его семьёй. А для этого он проводит сеансы «нейросинхронизации» с мёртвыми.
Производством сериала занималась корейская студия Bound Entertainment, а также студии Kakao Entertainment, Studiplex и Dark Circle Pictures.
Премьера намечена на 4 ноября.
Читайте также
Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт
В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!
«Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?
Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: доминирующий вид«Терпение, мой друг, терпение».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.