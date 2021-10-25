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    Новости

    «Найди нашего ребёнка»: трейлер фантастического триллера «Доктор Брейн»

    25 октября 2021
    25.10.2021
    315
    0 минут на чтение

    Apple TV+ представил трейлер фантастического психологического триллер «Доктор Брейн» по одноимённому корейскому веб-комиксу.

    Мини-сериал написал и поставил Ким Джи Ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), а главную роль сыграл звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн.

    Действие разворачивается вокруг блестящего учёного, который изучает возможности человеческого мозга. Однажды герой переживает страшную трагедию. И теперь с помощью специальной технологии он пытается выяснить, что же случилось с его семьёй. А для этого он проводит сеансы «нейросинхронизации» с мёртвыми.

    Производством сериала занималась корейская студия Bound Entertainment, а также студии Kakao Entertainment, Studiplex и Dark Circle Pictures.

    Премьера намечена на 4 ноября.

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