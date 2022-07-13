NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

Изображение в шапке: NASA/Adriana Manrique Gutierrez

Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые полноценные изображения разных уголков Вселенной. Аппарат смог запечатлеть далёкие туманности, звёзды и галактики. Ему удалось «заглянуть за» массивные облака пыли и газы, чтобы увидеть то, чего учёные раньше разглядеть не могли.

Изображения показали во время прямой трансляции:

Туманность Киля (NGC 3372)

Удалена примерно на 7,6 тысяч световых лет. Одна из самых больших и ярких туманностей.

Квинтет Стефана

Группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Расстояние до них — примерно 290 миллионов световых лет. Изображение построили из примерно тысячи отдельных снимков.

Туманность Южное кольцо (NGC 3132)

Мощность телескопа в инфракрасном спектре позволила увидеть скрытую ранее звезду. Туманность удалена примерно на 2500 световых лет от Земли.

Изображения без сжатия можно скачать на сайте NASA.