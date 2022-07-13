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    Новости

    NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

    13 июля 2022
    13.07.2022
    971
    1 минута на чтение
    NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

    Изображение в шапке: NASA/Adriana Manrique Gutierrez

    Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые полноценные изображения разных уголков Вселенной. Аппарат смог запечатлеть далёкие туманности, звёзды и галактики. Ему удалось «заглянуть за» массивные облака пыли и газы, чтобы увидеть то, чего учёные раньше разглядеть не могли.

    Изображения показали во время прямой трансляции:

    Туманность Киля (NGC 3372)

    Удалена примерно на 7,6 тысяч световых лет. Одна из самых больших и ярких туманностей.

    NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб» 1

    NASA, ESA, CSA, and STScI

    Квинтет Стефана

    Группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Расстояние до них — примерно 290 миллионов световых лет. Изображение построили из примерно тысячи отдельных снимков.

    NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб» 2

    Туманность Южное кольцо (NGC 3132)

    Мощность телескопа в инфракрасном спектре позволила увидеть скрытую ранее звезду. Туманность удалена примерно на 2500 световых лет от Земли.

    NASA показало первые снимки разных уголков Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб» 3

    NASA, ESA, CSA, and STScI

    Изображения без сжатия можно скачать на сайте NASA.

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    Фото: изображение Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

    Фото: изображение Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

     Кот-император |  12.07.2022

    «Самое глубокое и чёткое инфракрасное изображение Вселенной на сегодняшний день».

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