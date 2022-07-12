Фото: изображение Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило изображение с телескопа «Джеймс Уэбб». В агентстве фото называют «самым глубоки и чётким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день».
На фото — скопление галактик SMACS 0723, «в состоянии, как 4,6 миллиарда лет назад». На снимке запечатлён участок неба размером «примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки».
Телескоп смог запечатлеть детали, которые раньше увидеть не удавалось, благодаря объединённой массе галактического скопления — она действует как гравитационная линза. Это позволяет увидеть более далёкие галактики за ней.
Посмотреть изображения в максимальном качестве можно на сайте агентства.
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Дмитрий Кинский | 28.02.2022
Это только третий этап. Впереди еще четвертый.
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