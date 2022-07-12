Фото: изображение Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило изображение с телескопа «Джеймс Уэбб». В агентстве фото называют «самым глубоки и чётким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день».

На фото — скопление галактик SMACS 0723, «в состоянии, как 4,6 миллиарда лет назад». На снимке запечатлён участок неба размером «примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки».

Телескоп смог запечатлеть детали, которые раньше увидеть не удавалось, благодаря объединённой массе галактического скопления — она действует как гравитационная линза. Это позволяет увидеть более далёкие галактики за ней.

Посмотреть изображения в максимальном качестве можно на сайте агентства.