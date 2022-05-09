NASA записала звук сверхмассивной чёрной дыры в созвездии Персей

NASA опубликовала видеоролик со звуком, издаваемым сверхмассивной чёрной дырой.

Специалисты космического агентства наблюдали за сверхмассивной чёрной дырой в центре скопления галактик в созвездии Персей, обнаруженной в 2003 году. С того момента её изучали на космической рентгеновской обсерватории «Чандра», результатом чего стала запись «звучания» чёрной дыры. Эта сонификация превосходит предыдущие аналоги, поскольку учёные задействовали реальные звуковые волны, полученные от «Чандры».

Это, конечно, не звук в чистом виде, но астрономы сумели превратить рентгеновское излучение в целую «песню» чёрной дыры. Волны давления, которые испускает чёрная дыра, вызывают рябь в газе скопления. Если эти волны трансформировать в ноту, то человек её не услышит — она будет на 57-58 октав ниже ноты «до» первой октавы. Для восприятия человеческим слухом волны необходимо было многократно усилить. Для извлечения звука была собрана «Машина реверберации», способная повысить тон звучания в 144 квадриллиона раз.

NASA добавила, что известный миф о том, что в космическом пространстве нет звука, связан с тем, что большая часть космоса состоит из вакуума, в котором звуковые волны распространяться не могут. Но всё гораздо сложнее: в скоплениях галактик есть большое количество газа, в котором звуковые волны могут распространяться.

Астрономы также представили визуализацию 22 рентгеновских двойных систем, в которых чёрные дыры и обычные звезды «кружатся в танце» в Млечном Пути и его галактике-спутнике Большом Магеллановом Облаке. Модель показывает, как чёрные дыры перетягивают вещество со звезды-компаньона, и образуется аккреционный диск.

Ранее учёные опубликовали ещё одну запись «звучания» чёрной дыры — её рентгеновское эхо в процессе поглощения чёрной дырой звезды-компаньона.