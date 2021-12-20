Послушайте, как звучит магнитосфера крупнейшего спутника в Солнечной системе

NASA выложила в сеть звуки магнитосферы Ганимеда, одного из спутников Юпитера. Больше всего они напоминают какое-то зашифрованное сообщение.

Электро и магнитные волны записал космический аппарат «Юнона» 7 июня 2021 года, когда пролетал рядом с крупнейшим спутником в Солнечной системе.

Саму же аудиодорожку создали путем сдвига частоты излучений Ганимеда от 10 до 50 кГЦ в нижний звуковой диапазон.

Немного ранее «Юнона» совершила 38 по счету облет Юпитера и прислала снимки планеты с расстояния 4200 километров.