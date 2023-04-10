«Настали темные времена» — финальный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Respawn Entertainment в рамках Star Wars Celebration показала финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor.
На ивенте игру представил Камерон Монахэн, сыгравший Кэла Кестиса. Тот отметил, что не знает, будет ли в игре пончо.
По сюжету Кэл пытается найти безопасное убежище вдали от Империи, пока галактика все больше погружается во тьму.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на всех основных платформах.
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