Не прошло и года: похоже, Cyberpunk 2077 скоро вернут в PS Store

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size обратил внимание, что Cyberpunk 2077 можно добавить в список желаемого в PlayStation Store.

А журналисты IGN рассказали, что RPG от CD Projekt RED можно найти в поиске магазина по названию.

Судя по всему, скоро в PS Store вернут Cyberpunk 2077, которую нельзя было купить около 7 месяцев. Еще одно косвенное доказательство тому — недавно Sony закрыла страницу для оформления рефанда игры. Однако официального заявления пока не было.

Напомним, новинку CDPR удалили из магазина вскоре после релиза из-за огромно количества жалоб на баги , оптимизацию и другие проблемы.