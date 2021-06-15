    3
    Новости

    Не прошло и года: похоже, Cyberpunk 2077 скоро вернут в PS Store

    15 июня 2021
    15.06.2021
    365
    0 минут на чтение
    Не прошло и года: похоже, Cyberpunk 2077 скоро вернут в PS Store 2

    Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size обратил внимание, что Cyberpunk 2077 можно добавить в список желаемого в PlayStation Store.

    А журналисты IGN рассказали, что RPG от CD Projekt RED можно найти в поиске магазина по названию.

    Судя по всему, скоро в PS Store вернут Cyberpunk 2077, которую нельзя было купить около 7 месяцев. Еще одно косвенное доказательство тому — недавно Sony закрыла страницу для оформления рефанда игры. Однако официального заявления пока не было.

    Напомним, новинку CDPR удалили из магазина вскоре после релиза из-за огромно количества жалоб на баги , оптимизацию и другие проблемы.

    Читайте также

    Ведущий дизайнер

    Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED

     Дмитрий Кинский |  28.05.2021

    Он проработал в студии 12 лет.

    Инвесторы CD Projekt требуют сместить руководителей студииИз-

    Инвесторы CD Projekt требуют сместить руководителей студии

     Дмитрий Кинский |  08.06.2021

    Из-за провала Cyberpunk 2077, конечно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»
    0
    9412
    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»

    В прологе мы знакомимся с таинственным шпионом, которому удаётся обвести вокруг пальца одно из божеств.

    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»
    0
    57030
    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»: псевдоисторическое фэнтези о дорогах, которые мы выбираем

    История о свободе и предопределении в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения.

    Обзор сценария «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» 6
    0
    63347
    Обзор сценария «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити»

    Ожиданий не было никаких, но сценарий выглядит… нормальным?

    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая 6
    0
    101912
    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая

    Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем наше путешествие по виртуальному Средиземью.

    Тред: милая история о фанате кинофантастики с 82-летним стажём глазами билетёра
    0
    136308
    Тред: милая история о фанате кинофантастики с 82-летним стажём глазами билетёра

    Это история про шотландца по имени Эдди, который ходит в кино с 1939 года и просто обожает кинофантастику с тех самых времён по сей день.

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 5
    0
    165600
    Кто из героев фэнтези совершает меньшее зло ради высшего блага?

    Вспоминаем Фесса у Перумова, Глокту у Аберкромби и, конечно, Геральта у Сапковского.

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»
    0
    233074
    Читаем книгу: Клаудия Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»

    Одна из самых высокооценённых книг нового канона по «Звёздным войнам» рассказывает о временах, когда молодой Оби-Ван обучался у Квай-Гона.

    Мир фантастики №211 (июнь 2021) 1
    0
    322857
    Мир фантастики №211 (июнь 2021)

    Индиана Джонс, «Пространство» и серая мораль.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить