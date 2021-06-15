Не прошло и года: похоже, Cyberpunk 2077 скоро вернут в PS Store

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size обратил внимание, что Cyberpunk 2077 можно добавить в список желаемого в PlayStation Store.
А журналисты IGN рассказали, что RPG от CD Projekt RED можно найти в поиске магазина по названию.
Судя по всему, скоро в PS Store вернут Cyberpunk 2077, которую нельзя было купить около 7 месяцев. Еще одно косвенное доказательство тому — недавно Sony закрыла страницу для оформления рефанда игры. Однако официального заявления пока не было.
Напомним, новинку CDPR удалили из магазина вскоре после релиза из-за огромно количества жалоб на баги , оптимизацию и другие проблемы.
Читайте также
Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED
Дмитрий Кинский | 28.05.2021
Он проработал в студии 12 лет.
Инвесторы CD Projekt требуют сместить руководителей студии
Дмитрий Кинский | 08.06.2021
Из-за провала Cyberpunk 2077, конечно.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.