Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED

Ведущий дизайнер квестов The Witcher 3: Wild Hunt Матеуш Томашкевич неожиданно объявил в твиттере, что покидает CD Projekt RED после 12 лет работы в студии.

Конкретные причины разработчик не назвал. Но, судя по всему, он просто хочет двигаться дальше.

Когда я впервые подал заявление в CDPR, я был сбитым с толку выпускником, который не знал, что делать со своей жизнью. Это была моя первая настоящая работа. И она мне так понравилась, что я оставался на ней 12 лет.

Куда Матеуш подастся дальше, пока неизвестно. Вероятно, он останется в игровой индустрии. Однако сейчас ему хочется просто немного отдохнуть.

Именно благодаря Томашкевичу задания в «Ведьмаке 3» получились настолько уникальными и захватывающими. Помимо этого, он работал над квестами в Cyberpunk 2077.