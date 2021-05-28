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    Новости

    Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED

    28 мая 2021
    28.05.2021
    310
    0 минут на чтение
    Ведущий дизайнер

    Ведущий дизайнер квестов The Witcher 3: Wild Hunt Матеуш Томашкевич неожиданно объявил в твиттере, что покидает CD Projekt RED после 12 лет работы в студии.

    Конкретные причины разработчик не назвал. Но, судя по всему, он просто хочет двигаться дальше.

    Когда я впервые подал заявление в CDPR, я был сбитым с толку выпускником, который не знал, что делать со своей жизнью. Это была моя первая настоящая работа. И она мне так понравилась, что я оставался на ней 12 лет.

    Куда Матеуш подастся дальше, пока неизвестно. Вероятно, он останется в игровой индустрии. Однако сейчас ему хочется просто немного отдохнуть.

    Именно благодаря Томашкевичу задания в «Ведьмаке 3» получились настолько уникальными и захватывающими. Помимо этого, он работал над квестами в Cyberpunk 2077.

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