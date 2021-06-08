Инвесторы CD Projekt требуют сместить руководителей студии

Британский инвестиционный фонд Abri Advisors потребовал у совета CD Projekt сместить Адама Кичиньского и Марчина Ивинского с позиции руководителей студии из-за провала Cyberpunk 2077.

В противном случае компания будет призывать акционеров к смене всего попечительского совета.

Правда, с этим могут возникнут трудности, поскольку для это потребуется 3/5 голосов. А около 34% акций студии принадлежат ее руководителям, в том числе Ивинскому. Самым крупным сторонним акционером CD Projekt сейчас остается NN Group NV с долей в 4,2%.

Сама Abri Advisors выразила «тревогу и недоверие к событиям в компании за последние 12 месяцев»:

Не думаю, что даже специально можно допустить столько ошибок, сколько наделали эти парни. Это действительно шокирует.

Фонд также хочет узнать, каким образом студия собирается реабилитироваться в дальнейшем — как в глазах инвесторов, так и игроков.