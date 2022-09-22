Нейросеть Midjourney сделала паззл-игру. Она вышла в Steam

В Steam вышла паззл-игра под названием This Girl Does Not Exist, которую создали с помощью искусственного интеллекта Midjourney.
Его использовали, чтобы сгенерировать для проекта историю, изображения и музыкальное сопровождение.
Игра стоит всего 133 рубля в магазине. И сейчас у нее всего два отзыва: один положительный, другой — отрицательный.
Сами «разработчики» отметили, что изначально сомневались, стоит ли им вообще выпускать игру.
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Редактор
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