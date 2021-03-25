Netflix выпустит новый сериал Стивена Моффата с Дэвидом Теннантом и Стэнли Туччи

Netflix приобрел права на международный показ мини-сериала «Внутри человека», над которым работает шоураннер «Доктора Кто» и «Шерлока» Стивен Моффат.

Его полноценное производство должно стартовать в конце 2021 года.

Для своего нового проекта Моффат собрал звездный актерский состав. В главных ролях Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Долли Уэллс («Дракула») и Лидия Уэст («Это грех»).

Постановкой займется Пол Макгиган, приложивший руку к «Шерлоку» и «Счастливому числу Слевина».

В центре сюжета будут три героя, пути которых пересекаются самым неожиданным образом: заключенный, приговоренный к смертной казни в США, священник из тихого английского городке и учительница математики, запертая в подвале.

У мини-сериала из четырех эпизодов пока нет даты выхода.