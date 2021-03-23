«Невероятные» Джосса Уидона: полноценный трейлер

«Амедиатека» поделилась первым полноценным трейлером сериала «Невероятные» (The Nevers), посвящённого банде девушек викторианской эпохи, которые неожиданно открывают в себе необычные способности.

Автор идеи, сценарист и первоначальный шоураннер «Невероятных» — Джосс Уидон («Баффи», «Светлячок», «Кукольный дом», «Мстители»), и одно его имя заставляет ждать премьеры с нетерпением. Правда, Уидон покинул проект ещё в ноябре, но, судя по всему, успел отснять основной материал и оставить коллегам заметки о том, как вести постпродакшен. Интересен и актёрский состав: Лора Доннелли, Энн Скелли, Денис О’Хэр, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Ник Фрост и другие.

Сериал создаётся эксклюзивно для стримингового сервиса HBO Max, в России его локализует постоянный партнёр HBO «Амедиатека». Премьера первой серии состоится уже 12 апреля.

Помимо трейлера, «Амедиатека» поделилась несколькими свежими кадрами и постером.