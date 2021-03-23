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    «Невероятные» Джосса Уидона: полноценный трейлер

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    507
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    «Амедиатека» поделилась первым полноценным трейлером сериала «Невероятные» (The Nevers), посвящённого банде девушек викторианской эпохи, которые неожиданно открывают в себе необычные способности.

    Автор идеи, сценарист и первоначальный шоураннер «Невероятных» — Джосс Уидон («Баффи», «Светлячок», «Кукольный дом», «Мстители»), и одно его имя заставляет ждать премьеры с нетерпением. Правда, Уидон покинул проект ещё в ноябре, но, судя по всему, успел отснять основной материал и оставить коллегам заметки о том, как вести постпродакшен. Интересен и актёрский состав: Лора Доннелли, Энн Скелли, Денис О’Хэр, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Ник Фрост и другие.

    Сериал создаётся эксклюзивно для стримингового сервиса HBO Max, в России его локализует постоянный партнёр HBO «Амедиатека». Премьера первой серии состоится уже 12 апреля.

    Помимо трейлера, «Амедиатека» поделилась несколькими свежими кадрами и постером.

    «Невероятные» (The Nevers) Джосса Уидона: первый трейлер
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    Кот-император
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