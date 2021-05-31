Нил Гейман прокомментировал недовольство фанатов кастом «Песочного человека»

Нил Гейман прокомментировал недовольство актерским составом ТВ-адаптации «Песочного человека» от Netflix и обвинения в сторону самого автора комикса в безразличии к своему детищу.
К примеру, фанатов разочаровал выбор темнокожей Кирби Хауэлл-Баптист на роль Смерти.
Мне не <плевать> на свою работу. Я потратил 30 лет, чтобы бороться с плохими экранизациями «Песочного человека». Но мне откровенно <чихать> на людей, которые не поняли или не прочитали комикс, а потом жалуются, что Страсть небинарная, а Смерть — недостаточно белая. Сначала посмотрите сериал, а потом делайте выводы.
Немного ранее Гейман напомнил, что у Вечных (в их число входит Смерть, например) нет определенной человеческой формы.
С 7 по 11 июня Netflix должна поделиться свежими подробностями о «Песочном человеке» в рамках собственного цифрового мероприятия Geeked Week.
Читайте также
Netflix объявил актерский состав «Песочного человека». Морфея сыграет Том Старридж
Остальных назовут позднее.
Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»
А Дженна Коулман — Джоанну Константин.
-
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.