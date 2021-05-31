Нил Гейман прокомментировал недовольство фанатов кастом «Песочного человека»

Нил Гейман прокомментировал недовольство актерским составом ТВ-адаптации «Песочного человека» от Netflix и обвинения в сторону самого автора комикса в безразличии к своему детищу.

К примеру, фанатов разочаровал выбор темнокожей Кирби Хауэлл-Баптист на роль Смерти.

Мне не <плевать> на свою работу. Я потратил 30 лет, чтобы бороться с плохими экранизациями «Песочного человека». Но мне откровенно <чихать> на людей, которые не поняли или не прочитали комикс, а потом жалуются, что Страсть небинарная, а Смерть — недостаточно белая. Сначала посмотрите сериал, а потом делайте выводы.

Немного ранее Гейман напомнил, что у Вечных (в их число входит Смерть, например) нет определенной человеческой формы.

С 7 по 11 июня Netflix должна поделиться свежими подробностями о «Песочном человеке» в рамках собственного цифрового мероприятия Geeked Week.