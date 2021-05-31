    3
    Новости

    Нил Гейман прокомментировал недовольство фанатов кастом «Песочного человека»

    31 мая 2021
    31.05.2021
    2036
    0 минут на чтение
    Нил Гейман прокомментировал недовольство фанатов кастом «Песочного человека»

    Нил Гейман прокомментировал недовольство актерским составом ТВ-адаптации «Песочного человека» от Netflix и обвинения в сторону самого автора комикса в безразличии к своему детищу.

    К примеру, фанатов разочаровал выбор темнокожей Кирби Хауэлл-Баптист на роль Смерти.

    Мне не <плевать> на свою работу. Я потратил 30 лет, чтобы бороться с плохими экранизациями «Песочного человека». Но мне откровенно <чихать> на людей, которые не поняли или не прочитали комикс, а потом жалуются, что Страсть небинарная, а Смерть — недостаточно белая. Сначала посмотрите сериал, а потом делайте выводы.

    Немного ранее Гейман напомнил, что у Вечных (в их число входит Смерть, например) нет определенной человеческой формы.

    С 7 по 11 июня Netflix должна поделиться свежими подробностями о «Песочном человеке» в рамках собственного цифрового мероприятия Geeked Week.

    Читайте также

    Netflix объявил актерский состав «Песочного человека». Морфея сыграет Том Старридж

    Netflix объявил актерский состав «Песочного человека». Морфея сыграет Том Старридж

     Дмитрий Кинский |  28.01.2021

    Остальных назовут позднее.

    Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»

    Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»

     Дмитрий Кинский |  26.05.2021

    А Дженна Коулман — Джоанну Константин.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    33682
    Читаем книгу: Ребекка Куанг «Пылающий бог»

    Эффектное завершение трилогии «Опиумная война».

    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса
    0
    18753
    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса

    Трудно поверить, что это экранизация темного постапокалиптического комикса, где поднимались религиозные темы!

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь 1
    0
    27182
    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

    Это совокупность из 370 наблюдений за 20 лет.

    Александр Пелевин «Покров-17»
    0
    69022
    Александр Пелевин «Покров-17»: Пелевин, да другой

    Рассказываем, что это за постмодернизм, при чём здесь «Внутри Лапенко» и кто такие ширлики.

    Майя Полумиско «Особенная»
    0
    171732
    Майя Полумиско «Особенная»

    Лине с детства говорят, что она «особенная», поскольку она с детства не может говорить. Мама девочки находит нового логопеда — с крайне экстравагантной методикой.

    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте 11
    0
    118252
    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте

    Писатели, которым удалось добиться успеха еще до тридцати.

    Сериал «Эдем»: скучный рай прекрасных аниматоров
    0
    117551
    Сериал «Эдем»: скучный рай прекрасных аниматоров

    Потенциал сеттинга может быть безграничным, но какой в этом толк, если история настолько скучная и посредственная?

    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»
    0
    122650
    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»

    В предисловии к иллюстрированному изданию «Бури мечей» Нил Гейман поделился диалогом со Стивеном Кингом, который интересовался здоровьем Джорджа Мартина.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить