Нового «Человека-паука» может снять режиссер «Форсажа 9»

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что съемки нового «Человека-паука» пройдут в период с сентября по октябрь 2024 года.
Естественно, Том Холланд исполнит главную роль. Также точно вернется Зендая, которая сыграла Эм-Джей.
В качестве режиссера рассматривают Джастина Лина, который работал над «Форсажем 9» и «Стар Треком: Бесконечность».
У фильма пока нет даты выхода.
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