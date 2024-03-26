Нового «Человека-паука» может снять режиссер «Форсажа 9»

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что съемки нового «Человека-паука» пройдут в период с сентября по октябрь 2024 года.

Естественно, Том Холланд исполнит главную роль. Также точно вернется Зендая, которая сыграла Эм-Джей.

В качестве режиссера рассматривают Джастина Лина, который работал над «Форсажем 9» и «Стар Треком: Бесконечность».

У фильма пока нет даты выхода.