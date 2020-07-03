Новые комиксы о Чужих и Хищнике теперь будут выходить от Marvel

IGN сообщает, что издательство Marvel перекупило права на комиксы о Чужих и Хищниках. С 1998 года они выпускались издательством Dark Horse, которое успело значительно расширить вселенную, начатую в кино, углубившись как в биологию пришельцев, так и в историю обоих видов.

На сегодняшний день существует больше сотни мини-серий про Чужих и Хищников. Некоторые из них связаны между собой, некоторые просто адаптируют сюжеты фильмов, а есть и кроссоверы — причем как между самими пришельцами, так и с персонажами других издательств: Арчи Эндрюсом, Лигой справедливости, Судьей Дреддом, Зеленым фонарем и другими

После сделки Disney и Fox в 2019 году к первому перешли также права на кинофраншизы Чужого и Хищника. Права на комиксы при этом остались у Dark Horse. Год спустя это исправили, и теперь все новые комиксы про ксеноморфов и охотников за головами будут издаваться Marvel.

Это не первый случай, когда издательство перекупает права у Dark Horse. Так, в 2015 году Marvel вернуло себе «Звездные войны» (комиксы успешно выходят до сих пор), а в 2019 году издательство приобрело права на Конана-Варвара.

Если далекой-далекой галактике еще повезло, и ее не кроссоверят с супергероями, то знаменитому киммерийцу повезло меньше. Сначала новые комиксы о нем выходили обособленно от остальных серий, но затем в Marvel решили поэкспериментировать и добавили его в канон своих супергероев. Так, Конан-Варвар попал, например, в команду Savage Avengers, где его соратниками стали Веном, Каратель и Росомаха. А еще Конан как-то гостил у Доктора Дума в Латверии.

На этом издательство не остановилось — в рамках события Marvel 2099, Конана-Варвара закинуло в 2099 год (мир Человека-паука 2099), где воин сражался уже кибермечом, а сам жил с киберимплантами.

К сожалению, все эти эксперименты хорошо продаются, а потому в первых тизерах прав на Чужого и Хищника можно увидеть будущее, которое нас ждет. На артах от художника Дэвида Финча можно увидеть, как Хищник держит череп в шлеме Железного человека и как ксеноморф попал на корабль Стражей Галактики.

Никаких деталей о перезапуске нет, их расскажут на San Diego Comic-Con 2020, но можно с уверенностью сказать, что издательство не упустит шанс устроить кроссовер пришельцев с супергероями. Вопрос лишь в том, когда это будет. Фестиваль перенесли в онлайн, он пройдёт на прежних датах — 22 и 26 июля.

Напоследок совет: на Amazon и в западном ритейле можно еще найти допечатки кроссоверов Бэтмена против Хищника, Супермена против Чужого и наоборот. Это бодрые комиксы, которые с вниманием относятся к канону обеих вселенных. Если вы любите кроссоверы, лучше купить их сейчас, потому что Marvel 100% не даст их допечатать.