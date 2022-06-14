Новый аниме-трейлер Hololive Alternative — с Гавр Гурой, Амелией Ватсон и другими витубершами

Cover Corporation представила новый анимационный трейлер мультимедийного проекта Hololive Alternative.

Режиссером и раскадровщиком ролика выступил Такахиро Акава. А за анимацию отвечает Юкэй Ямада, известный по «Стальному алхимику: Братство».

В видео прозвучала песня Story Time от группы Star Flower, в которую входят витуберши Хосимати Суисэй, AZKi, Муна Хосинова и IRyS.

К Hololive Alternative относится, к примеру, манга Holoearth Chronicles Side:E, которую рисует Косукэ Куросэ, известный по «Убийце гоблинов».

Также сейчас в разработке находится сурвайвл-песочница Holoearth, которую сами авторы описывают как хаб для фанатов витуберш.

Трейлер Hololive Alternative

Концепт-тизер Holoearth