Новый аниме-трейлер Hololive Alternative — с Гавр Гурой, Амелией Ватсон и другими витубершами

Cover Corporation представила новый анимационный трейлер мультимедийного проекта Hololive Alternative.
Режиссером и раскадровщиком ролика выступил Такахиро Акава. А за анимацию отвечает Юкэй Ямада, известный по «Стальному алхимику: Братство».
В видео прозвучала песня Story Time от группы Star Flower, в которую входят витуберши Хосимати Суисэй, AZKi, Муна Хосинова и IRyS.
К Hololive Alternative относится, к примеру, манга Holoearth Chronicles Side:E, которую рисует Косукэ Куросэ, известный по «Убийце гоблинов».
Также сейчас в разработке находится сурвайвл-песочница Holoearth, которую сами авторы описывают как хаб для фанатов витуберш.
Трейлер Hololive Alternative
Концепт-тизер Holoearth
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