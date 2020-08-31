Новый тизер и геймплей Ghostrunner — игры про киберпанк-самурая

Польская студия One More Level в рамках прошедшего мероприятия gamescom 2020 ивента новый тизер-трейлер Ghostrunner — слэшера в киберпанк-сеттинге.
По сюжету большая часть населения Земли вымерла в результате ужасного катаклизма. Остатки человечества обосновались в городе Дхарма, но ресурсы истощаются, а правительство не щадит людей.
Вместе с этим разработчики поделились небольшим геймплейным роликом, в котором главный герой скачет по крышам Дхармы, бегает по стенам, рубит на части противников и решает несложные задачки.
Игра выйдет в 2020 году на PS4, Xbox One и ПК — точная дата не называется. Зато One More Level обещает поделиться некоторыми подробностями 15 сентября.
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