Новый трейлер финала «Атаки титанов». Смотрим в ноябре!

Студия MAPPA опубликовала второй тизер-трейлер финала «Атаки титанов» (или Shingeki no Kyojin в оригинале).

В свежем ролике вновь показали кадры эпической битвы главных героев с Эреном в форме Титана-основателя.

Кроме того, авторы подтвердили дату выхода финала, которая ранее утекла в сеть раньше времени, — 4 ноября.

Судя по всему, это вновь будет часовой эпизод.