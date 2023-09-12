Новый трейлер финала «Атаки титанов». Смотрим в ноябре!

Студия MAPPA опубликовала второй тизер-трейлер финала «Атаки титанов» (или Shingeki no Kyojin в оригинале).
В свежем ролике вновь показали кадры эпической битвы главных героев с Эреном в форме Титана-основателя.
Кроме того, авторы подтвердили дату выхода финала, которая ранее утекла в сеть раньше времени, — 4 ноября.
Судя по всему, это вновь будет часовой эпизод.
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