Netflix опубликовал новый трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» (или Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre в оригинале).
Всего в сборнике будет 20 историй мастера ужасов Дзюндзи Ито: от «Томиэ: Фотография» до «Комнаты с четырьмя стенами».
Режиссером выступает Синобу Тагасира, приложивший руку к «Монстру». А за саму адаптацию отвечает студия Deen, сделавшая аниме KonoSuba.
Премьера состоится 19 января.
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