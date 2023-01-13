Netflix опубликовал новый трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» (или Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre в оригинале).

Всего в сборнике будет 20 историй мастера ужасов Дзюндзи Ито: от «Томиэ: Фотография» до «Комнаты с четырьмя стенами».

Режиссером выступает Синобу Тагасира, приложивший руку к «Монстру». А за саму адаптацию отвечает студия Deen, сделавшая аниме KonoSuba.

Премьера состоится 19 января.