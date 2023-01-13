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    Новости

    Новый трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито»

    13 января 2023
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    13.01.2023
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    0 минут на чтение
    Новый трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито»

    Netflix опубликовал новый трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» (или Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre в оригинале).

    Всего в сборнике будет 20 историй мастера ужасов Дзюндзи Ито: от  «Томиэ: Фотография» до «Комнаты с четырьмя стенами».

    Режиссером выступает Синобу Тагасира, приложивший руку к «Монстру». А за саму адаптацию отвечает студия Deen, сделавшая аниме KonoSuba.

    Премьера состоится 19 января.

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