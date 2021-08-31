Новый трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous и продажи Kingmaker

Owlcat Games представила финальный трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous, а вместе с этим стартовала предзагрузка ролевой игры на ПК.
Заранее скачать RPG (чуть больше 18 ГБ) могут все пользователи, оформившие предзаказ в Steam, GOG и Epic Games Store.
Релиз состоится 2 сентября на ПК. Тогда же разработчики выпустят патч первого дня. А на консолях новая Pathfinder появится в марте 2022 года.
Кроме того, стало известно, что общие продажи вышедшей в 2018 году Pathfinder: Kingmaker превысили миллион копий.
Сейчас игра доступна как на ПК, так и на консолях вроде PS4 и Xbox One.
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