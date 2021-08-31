    3
    Новости

    Новый трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous и продажи Kingmaker

    31 августа 2021
    31.08.2021
    216
    0 минут на чтение
    НовыйPathfinder: Wrath of the Righteous и

    Owlcat Games представила финальный трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous, а вместе с этим стартовала предзагрузка ролевой игры на ПК.

    Заранее скачать RPG (чуть больше 18 ГБ) могут все пользователи, оформившие предзаказ в Steam, GOG и Epic Games Store.

    Релиз состоится 2 сентября на ПК. Тогда же разработчики выпустят патч первого дня. А на консолях новая Pathfinder появится в марте 2022 года.

    Кроме того, стало известно, что общие продажи вышедшей в 2018 году Pathfinder: Kingmaker превысили миллион копий.

    Сейчас игра доступна как на ПК, так и на консолях вроде PS4 и Xbox One.

    Читайте также

    Геймплейный трейлер

    Геймплейный трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous. Игра уже в закрытой бете

     Дмитрий Кинский |  03.02.2021

    Она выйдет летом.

    1

    Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на консолях только весной 2022 года

     Дмитрий Кинский |  11.08.2021

    На ПК релиз состоится уже скоро — в начале сентября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Интересные полнометражные аниме из 80-х (но никакого Миядзаки!) 17
    0
    8494
    Интересные полнометражные аниме из 80-х (но никакого Миядзаки!)

    Про космонавтов, про космических наёмников, про средневековую Японию, про первую девочку-кошку и про котиков-«космонавтов».

    Читаем книгу Денниса Тейлора «Мы — Легион. Мы — Боб» про гика-ИИ
    0
    48012
    Читаем книгу Денниса Тейлора «Мы — Легион. Мы — Боб» про гика-ИИ

    В этом фрагменте мы знакомимся с тактикой боя Боба. Он вот-вот столкнётся с бразильским военным кораблём. Тот готов идти до последнего, а значит, обмена ракетами не избежать. 

    Diablo II: Resurrected в 30-м выпуске подкаста
    0
    124306
    Diablo II: Resurrected в 30-м выпуске подкаста

    Ремастер уже радует, но полировать его нужно ещё долго

    Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб »
    0
    57312
    Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб»: фантастика ближнего прицела для техногиков

    Научная фантастика с ярким героем и отличным серийным потенциалом.

    Фантастический рассказ: Кирилл Размыслович «Пионер»
    0
    266172
    Фантастический рассказ: Кирилл Размыслович «Пионер»

    Исследователь отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайну происхождения своего мира. Но что случится, когда он выполнит свою цель? 

    Виртуальные государства 31
    0
    158937
    Виртуальные государства: Советская республика Америки, вольная Антарктида и царь Николай III

    Знаете такую страну — Советская республика Северной Америки? А слышали про Фландренсис или Вестарктику? А про наркоманскую страну Христианию?

    Читаем космическую фантастику Питера Гамильтона «Спасение» 1
    0
    196137
    Читаем космическую фантастику Питера Гамильтона «Спасение»

    Отрывок из самого начала романа знакомит нас с миром далёкого будущего, где межпространственные врата стали обыденностью.

    Куда сходить на фестивале ГикКон? Полное расписание
    0
    504295
    Куда сходить на екатеринбургском фестивале ГикКон? Полное расписание

    От игровой зоны и программы с косплей-выступлениями до лекций журналистов и гейм-дизайнеров.

    Спецпроекты

    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить