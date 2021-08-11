Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на консолях только весной 2022 года

Студия Owlcat показала новый трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous, в котором рассказала об основных особенностях проекта и напомнила, что у каждого решения будут последствия и награды.
Вместе с этим разработчики объявили, что на консолях ролевая игра выйдет только 1 марта 2022 года, хотя изначально релиз был запланирован на эту осень.
Зато на ПК новая Pathfinder выйдет совсем скоро — 2 сентября. И нет, игра не появится в Xbox Game Pass — информацию опровергли сами авторы.
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Геймплейный трейлер Pathfinder: Wrath of the Righteous. Игра уже в закрытой бете
Дмитрий Кинский | 03.02.2021
Она выйдет летом.
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