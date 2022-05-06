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    Новости

    Новый трейлер второго сезона аниме «Созданный в бездне»

    6 мая 2022
    06.05.2022
    181
    0 минут на чтение
    Новый трейлер второго сезона аниме «Созданный в бездне»

    В сети появился новый трейлер второго сезона аниме-сериала «Созданного в бездне» (в оригинале Made in Abyss).

    Шоу основано на одноименной манге Акихито Цукуси. По сюжету на Земле есть загадочная дыра под названием Бездна, которая уходит глубоко в недра планеты. В ней обитают различные монстры и хранятся реликвии древних времен.

    Действие второго сезона развернется в кристаллизованном городе на шестом уровне Бездны, известном среди исследователей как точка невозврата, потому что люди там теряют человеческий облик или попросту умирают.

    Творческий состав остался прежним: Масаюки Кодзима занимается постановкой, Хидэюки Курата («Убийца гоблинов») написал сценарий, а Кадзутика Кисэ («Евангелион» и «Твое имя» отвечает за дизайн персонажей.

    Премьера второго сезона «Созданного в бездне» намечена на июль.

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