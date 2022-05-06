Новый трейлер второго сезона аниме «Созданный в бездне»

В сети появился новый трейлер второго сезона аниме-сериала «Созданного в бездне» (в оригинале Made in Abyss).

Шоу основано на одноименной манге Акихито Цукуси. По сюжету на Земле есть загадочная дыра под названием Бездна, которая уходит глубоко в недра планеты. В ней обитают различные монстры и хранятся реликвии древних времен.

Действие второго сезона развернется в кристаллизованном городе на шестом уровне Бездны, известном среди исследователей как точка невозврата, потому что люди там теряют человеческий облик или попросту умирают.

Творческий состав остался прежним: Масаюки Кодзима занимается постановкой, Хидэюки Курата («Убийца гоблинов») написал сценарий, а Кадзутика Кисэ («Евангелион» и «Твое имя» отвечает за дизайн персонажей.

Премьера второго сезона «Созданного в бездне» намечена на июль.