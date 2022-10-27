Ноябрьский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ ноябрьского номера «Мира фантастики», который обойдется вам в 390 рублей.

В этом номере мы решили поговорить о легендах. Во-первых, посмотреть, как скандинавская мифология отразилась в массовой культуре. Во-вторых, поговорить о Гильгамеше, чьи похождения оказали колоссальное влияние на доантичную культуру. В третьих, разумеется, прикоснуться к более современным легендам — например, серии The Legend of Zelda, первой части Fallout и фильму «Звёздный десант». Кстати, все эти три поп-культурных феномена отмечают солидные юбилеи, так что во время работы над номером мы постоянно ловили себя на мысли: «Что? Это было уже четверть века назад? Какие же мы старые!»