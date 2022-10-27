Ноябрьский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ ноябрьского номера «Мира фантастики», который обойдется вам в 390 рублей.
В этом номере мы решили поговорить о легендах. Во-первых, посмотреть, как скандинавская мифология отразилась в массовой культуре. Во-вторых, поговорить о Гильгамеше, чьи похождения оказали колоссальное влияние на доантичную культуру. В третьих, разумеется, прикоснуться к более современным легендам — например, серии The Legend of Zelda, первой части Fallout и фильму «Звёздный десант». Кстати, все эти три поп-культурных феномена отмечают солидные юбилеи, так что во время работы над номером мы постоянно ловили себя на мысли: «Что? Это было уже четверть века назад? Какие же мы старые!»
В 228 выпуске вас ждет:
- мотивы скандинавских мифов в современных сюжетах;
- почему никто не хотел снимать фильм «Чужой: Воскрешение»?
- Генри Селик — легенда кукольной анимации всего с двумя хитовыми работами;
- как первая Fallout изменила жанр постапокалипсиса, не предложив ничего нового;
- что говорит теория вероятности о наличии во Вселенной разумной жизни?
И многое другое.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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