«Ну, погоди!»: знакомьтесь, это новый Волк. Его озвучит Гарик Харламов

«Союзмультфильм» объявил, что выпустит первую серию перезапущенного мультсериала «Ну, погоди!» зимой 2020-го. Студия нашла актёра озвучания на роль Волка — им стал актёр и комик Гарик Харламов. Заодно компания показала обновлённый образ — его выбрали из более чем пятидесяти вариантов.

При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим. Юлия Осетинская, генеральный продюсер «Союзмультфильма»

Осетинская также объяснила критерии выбора актёра.

Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Юлия Осетинская, генеральный продюсер «Союзмультфильма»

Сам актёр объяснил, насколько сложно записывать голос в мультсериале без диалогов.

Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм – один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей. Гарик Харламов, актёр и комик

Ранее студия представила трёх новых персонажей мультсериала — барсука Тима, ёжика Шу и косулю Улю. Тогда Осетинская подчеркнула, что герои «выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь».

Над новым мультсериалом студия начала работать с начала 2020-го. Первую серию планировали показать ещё в конце лета, но в итоге её перенесли. По замыслу создателей, мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра. Он выполнен с использованием компьютерной графики с технике 3D. В первый сезон войдут 26 эпизодов, всего компания планирует отснять 52 серии.

Иронично, что новость предсказало сатирическое издание «Панорама» ещё в феврале 2019-го.