Знакомьтесь, это новые герои «Ну, погоди!»: барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля

«Союзмультфильм» представил дизайн новых персонажей из грядущего мультфильма «Ну, погоди!» — это барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.
Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример.
Юлия Осетинская, генпродюсер «Союзмультфильма»
Осетинская также подчеркнула, что герои «выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь». Она считает, что зрителям понравятся новые персонажи.
В будущем барсук, ёжик и косуля станут персонажами-символами курорта «Роза Хутор», который финансирует будущий мультсериал.
Ранее в сети появился один из черновиков новой версии Волка — тоже выполнен в псевдо-3D стиле.
Новый мультсериал должен стартовать в конце лета 2020-го. Он будет выполнен с использованием компьютерной графики. В первый сезон войдут 26 эпизодов, всего компания планирует отснять 52 серии.
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