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    Новости

    Знакомьтесь, это новые герои «Ну, погоди!»: барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля

    18 июня 2020
    Кот-император
    18.06.2020
    8455
    1 минут на чтение
    Знакомьтесь, это новые герои «Ну, погоди»: барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля

    «Союзмультфильм» представил дизайн новых персонажей из грядущего мультфильма «Ну, погоди!» — это барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.

    Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример.

    Юлия Осетинская, генпродюсер «Союзмультфильма» 

    Осетинская также подчеркнула, что герои «выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь». Она считает, что зрителям понравятся новые персонажи.

    В будущем барсук, ёжик и косуля станут персонажами-символами курорта «Роза Хутор», который финансирует будущий мультсериал.

    Ранее в сети появился один из черновиков новой версии Волка — тоже выполнен в псевдо-3D стиле.

    Новый мультсериал должен стартовать в конце лета 2020-го. Он будет выполнен с использованием компьютерной графики. В первый сезон войдут 26 эпизодов, всего компания планирует отснять 52 серии.

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    В список также вошли «Ёжик в тумане», «Маша и медведь» и «Кот Леопольд».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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