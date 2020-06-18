Знакомьтесь, это новые герои «Ну, погоди!»: барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля

«Союзмультфильм» представил дизайн новых персонажей из грядущего мультфильма «Ну, погоди!» — это барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.

Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Юлия Осетинская, генпродюсер «Союзмультфильма»

Осетинская также подчеркнула, что герои «выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь». Она считает, что зрителям понравятся новые персонажи.

В будущем барсук, ёжик и косуля станут персонажами-символами курорта «Роза Хутор», который финансирует будущий мультсериал.

Ранее в сети появился один из черновиков новой версии Волка — тоже выполнен в псевдо-3D стиле.

Новый мультсериал должен стартовать в конце лета 2020-го. Он будет выполнен с использованием компьютерной графики. В первый сезон войдут 26 эпизодов, всего компания планирует отснять 52 серии.