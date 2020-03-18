Студия «Союзмультфильм» и отечественная курортная компания «Роза Хутор» подписали соглашение о создании новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». Курорт инвестирует в производство 26 новых серий, за что получит право использовать образы героев на своей территории и в промо-материалах.

Действие легендарного мультфильма всегда происходило в разных местах страны с разными климатическими условиями и это было как раз интересно зрителю. Это все есть на курорте «Роза Хутор» и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект. Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма»

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», визуальные образы Волка и Зайца «будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи». У героев будет новая одежда, изменится их поведение и черты характера. Издание подчёркивает, что «все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению».

Под нынешним поколением авторы подразумевает аудиторию 6-8 лет. Сообщается, что мультфильм сохранит формат коротких эпизодов (они будут идти по 7 минут), он останется «гэговой» комедией, погоней с минимум слов. Также «сохранится доля условности в изображении героев и обстановки». А сниматься всё это будет в технике «квази 3D».

В середине марта «Союзмультфильм» также объявил, что собирается снимать мультсериал про приключения белого медвежонка Умки. Для киностудии это уже решённый вопрос, проект разрабатывается, компания ищет инвестора.