Отличные новости для поклонников «Смешариков» — скоро они вернутся в классическом 2D-формате!

«Яндекс» заключил контракт с группой «Рики» (владельцем бренда) на спонсирование новых эпизодов мультсериала, которых «Коммерсантъ» называет перезапуском. Компания получит эксклюзивные права на показ нового сезона и возможность использовать бренд в своих сервисах.

Вопрос сделки — новый сезон из 52 эпизодов, который стартует в 2020 году. Сперва серии будут выходить на «КиноПоиске» и «Яндекс.Эфире», а затем «на одном из российских телеканалов».

По оценке эксперта «Коммерсанта», стоимость нового сезона может составить до 130 миллионов рублей (одну серию оценили в 2,5 миллиона). Эксперт считает, что «Яндекс» со своей стороны вложил до 100 миллионов.

Директор по контенту «КиноПоиска» Ольга Филипук уточнила, что компания также получит права на эксклюзивный показ другого контента «Рики», включая новый сезон «Малышариков».

Это крупнейшая инвестиция «Яндекса» в области создания детской анимации и первый опыт экосистемного партнерства с брендом, которое не ограничивается онлайн-видео. Ольга Филипук, директор по контенту «КиноПоиска»

По ее словам, компания интегрирует «Смешариков» в экосистему «Яндекса», включая «Алису», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». Детали пока не уточняют.

«Смешарики» выходили на канале «Россия 1» с 2004 года. Всего команда отсняла 11 сезонов — 210 выпусков мультфильма. Последний раз серии в оригинальном формате выходили в 2010 году. После этого авторы выпустили три полнометражных фильма и ряд спин-оффов и спецвыпусков.