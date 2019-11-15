«Союзмультфильм» снимет 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!» в честь 50-летия персонажей. Об этом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!». По нашему плану — 26 новых серий». Юлиана Слащева, председатель правления

Первая серия выйдет в начале лета 2020-го.

Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, добавила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

Всего у «Ну, погоди!» вышло 20 серий. Первые 16 выпусков отсняли с 1968-й по 1986-й. После смерти Анатолия Папанова в 87-м, который подарил голос Волку, студия решила продолжить записи. Так, в 93-м и 94-м увидели свет ещё два выпуска. А в «нулевых» студия «Кристмас Филмз» сняла ещё две серии, под номерами 19 и 20. В них Волка озвучил артист Игорь Христенко, а Зайца — актриса Ольга Зверева.

С апреля 2018-го «Союзмультфильм» начал выпускать новую версию «Простоквашино». Всего вышло 22 серии, они доступны на YouTube-канале киностудии.