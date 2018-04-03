«Союзмультфильм» в официальной группе Вконтакте представил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино» — современное продолжение советской классики, которая знакома, пожалуй, каждому зрителю в России.

Новый мультсериал вышел спустя 34 года после того, как увидела свет третья часть мультфильма — «Зима в Простоквашино» в 1984-м. Создатели «Возвращения» поместили героев в современный антураж — Дядя Фёдор сменил причёску, его родители общаются с ним по скайпу, а пёс Шарик стал блогером. Пользователи также отметили любопытную отсылку — на рингтоне мессенджера стоит (момент начинается с 5:00) ретровейв-композиция из игры Hotline Miami.

Вторую серию тоже можно будет бесплатно посмотреть в Сети, но выложат её чуть позже. Вместе с её релизом в «ВКонтакте» пользователи смогут приобрести специальные стикеры с героями мультсериала.

Любопытная деталь. В новом мультсериале у Дяди Фёдора появилась сестрёнка Вера Павловна. Однако отца Дядя Фёдора зовут Дмитрий. Как так получилось? Пресс-служба «Союзмультфильма» объяснила, что отца их папу зовут Дмитрием только в книгах, а в мультфильмах имени не называлось.

Вера Павловна — девушка беспокойная, и поэтому родители, шутя,​ называли ее Верой Павловной. Так и родилось это имя у наших режиссеров. Ее папа — Павел, если уж она Павловна.

Главных героев в «Возвращении в Простоквашино» озвучили музыкант Гарик Сукачёв, актёры Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и сын Олега Табакова Антон Табаков.

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