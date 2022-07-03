Оно живое! Трейлер второго сезона «Первобытного» от создателя Самурая Джека

Adult Swim показал долгожданный трейлер второго сезона мультсериала «Первобытный» (Primal) Геннди Тартаковского.

Сюжет вращается вокруг первобытного мужчины по прозвищу Копьё, которые преодолевает разнообразные трудности древнего мира бок о бок с динозавром по имени Клык. Они спасаются от хищников, непогоды, а в конце первого сезона встречают человека из более развитой цивилизации.

Одной из отличительных особенностей мультсериала выступает отсутствие каких-либо диалогов.

Новый сезон стартует 21 июля на Adult Swim.