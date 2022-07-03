    3
    Новости

    Оно живое! Трейлер второго сезона «Первобытного» от создателя Самурая Джека

    3 июля 2022
    03.07.2022
    441
    1 минута на чтение
    Оно живое! Трейлер второго сезона «Первобытного» от создателя Самурая Джека

    Adult Swim показал долгожданный трейлер второго сезона мультсериала «Первобытный» (Primal) Геннди Тартаковского.

    Сюжет вращается вокруг первобытного мужчины по прозвищу Копьё, которые преодолевает разнообразные трудности древнего мира бок о бок с динозавром по имени Клык. Они спасаются от хищников, непогоды, а в конце первого сезона встречают человека из более развитой цивилизации.

    Одной из отличительных особенностей мультсериала выступает отсутствие каких-либо диалогов.

    Новый сезон стартует 21 июля на Adult Swim.

    Читайте также

    Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека 4

    Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека

     Марина Беляева |  15.11.2019

    Вдумчивый и медитативный сериал о всаднике на динозавре, включающий такие необходимые для просветления элементы, как ультранасилие и звериный рёв.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие настольные игры выйдут в 2020? 34
    0
    22376
    Наши любимые настолки Hobby World

    Рассказываем об играх, навсегда влюбивших нас в настольное хобби

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5
    0
    69076
    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

    15 главных игр в истории Hobby World  25
    0
    99011
    Тест: Хорошо ли вы знаете игры Hobby World

    Или для вас главная настольная игра — это всё ещё «Монополия»?

    Hobby World
    0
    113566
    15 главных игр в истории Hobby World 

    21 год исполнился главному издательству настольных игр в России.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин
    0
    124636
    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин

    Автор бичует самых страшных чудовищ: женоненавистников!

    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!
    0
    246307
    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

    Не упустите шанс выиграть коробищу!

    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»
    0
    168564
    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»

    Первые две главы романа.

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса
    0
    179677
    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    А ещё — два сериала на околокосмическую тематику и сериал с Козловским.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить