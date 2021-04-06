Организаторы АБС-премии объявили номинантов 2021 года

Фото: Никита Аверин

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили шорт-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

В этом году отметились и мы — в шорт-лист попали статьи литературного критика Сергея Шикарёва из цикла «Das ist fantastisch!», опубликованные в МирФ №№ 1, 3, 9, 12 за 2020 год.

Проза

Гурский Лев. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020.

Дяченко Марина и Сергей. Ведьмин род. – М.: Эксмо, 2020.

Идиатуллин Шамиль. Последнее время. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

Лукин Евгений. Эпидемия // Лукин Е. Хроноскрёб. – М.: T8 RUGRAM, 2020.

Прашкевич Геннадий. Последний карантин. // Последний карантин. – М.: Издательство Престиж Бук, 2021 (по факту – декабрь 2020).

Филенко Евгений. Возвращение в полдень. – М.: Престиж Бук, 2020.

Нон-фикшн

Андреева Юлия. Он придумал миссис Хадсон. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2020.

Аренев Владимир. Будущее несбывшееся, или На плечах гигантов. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.

Караев Николай. Трилистники. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.

Фрумкин Константин. Соблазны «Туманности Андромеды»: Лейтмотивы коммунистической утопии от Томаса Мора до Ефремова и Стругацких. — М.: Едиториал УРСС, 2021 (по факту — 2020 год).

Харитонов Евгений. Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике). – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.

Шикарев Сергей. Цикл статей «Das ist fantastisch!» // Мир фантастики — 2020 — №№ 1, 3, 9, 12.

Финалистов объявят 21 мая.