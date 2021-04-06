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    Новости

    Организаторы АБС-премии объявили номинантов 2021 года

    6 апреля 2021
    Кот-император
    06.04.2021
    828
    1 минута на чтение

    Фото: Никита Аверин

    Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили шорт-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

    В этом году отметились и мы — в шорт-лист попали статьи литературного критика Сергея Шикарёва из цикла «Das ist fantastisch!», опубликованные в МирФ №№ 1, 3, 9, 12 за 2020 год.

    Проза

    • Гурский Лев. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020.
    • Дяченко Марина и Сергей. Ведьмин род. – М.: Эксмо, 2020.
    • Идиатуллин Шамиль. Последнее время. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
    • Лукин Евгений. Эпидемия // Лукин Е. Хроноскрёб. – М.: T8 RUGRAM, 2020.
    • Прашкевич Геннадий. Последний карантин. // Последний карантин. – М.: Издательство Престиж Бук, 2021 (по факту – декабрь 2020).
    • Филенко Евгений. Возвращение в полдень. – М.: Престиж Бук, 2020.

    Нон-фикшн

    • Андреева Юлия. Он придумал миссис Хадсон. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2020.
    • Аренев Владимир. Будущее несбывшееся, или На плечах гигантов. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
    • Караев Николай. Трилистники. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
    • Фрумкин Константин. Соблазны «Туманности Андромеды»: Лейтмотивы коммунистической утопии от Томаса Мора до Ефремова и Стругацких. — М.: Едиториал УРСС, 2021 (по факту — 2020 год).
    • Харитонов Евгений. Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике). – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
    • Шикарев Сергей. Цикл статей «Das ist fantastisch!» // Мир фантастики — 2020 — №№ 1, 3, 9, 12.

    Финалистов объявят 21 мая.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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